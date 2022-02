Umbes kolmandik Airoboti investoritest on aktsiaga juba tehinguid teinud

Airoboti aktsiate märkimises osales üle 4000 investori. Foto: Andras Kralla

Airoboti aktsia on täna langemas, IPO-l osalenud investorid on aga jätkuvalt ligi 10 protsendiga plussis. Aktsiatega on kahe päeva jooksul tehtud hulganisti tehinguid, millest võib tuletada, et aktsiaid on müünud või ostnud tõenäoliselt umbes kolmandik aktsionäridest.

Airoboti aktsia on täna langenud 4 protsenti, 5,42 euroni. See tähendab, et IPO käigus aktsiaid ostnud investorid on saanud kahe päevaga 9 protsenti tootlust. Täna on Airoboti aktsiaga tehtud ligi 60 000 euro eest tehinguid, selgub Nasdaq Tallinna börsi andmetest.

