Ericssoni kahtlustatakse terroristidele altkäemaksu andmises

Ericssoni aktsia kukkus täna börsil üle 13%. Foto: Reuters/Scanpix

Rootsi telekommunikatsiooni ettevõtte Ericsson teatas, et kahtlustab ennast ISISe terrorirühmitusele raha andmises.

Ericssoni sisejuurdlus uuris 2019. aasta sündmuseid Iraagis ning leidis uurimise käigus, et ettevõte on rikkunud regulatiivseid õigusnorme ning ärieetikat. Ericsson teatas, et kahtlustab ennast altkäemaksu andmises ISISele, et tagada ligipääs transpordiühendusele Iraagis.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099