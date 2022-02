Teated tulistamisest külvasid hirmu Venemaa ja Euroopa börsidel

Venemaa volatiilsusindeks ehk hirmuindeks on täna kerkinud üle 14%. Foto: Zymapress.com/Scanpix

Euroopa aktsiaturud alustasid päeva langusega ning ka Venemaa aktsiaindeksid on suurema languse läbi teinud.

Aktsiabörsid näitavad täna nõrkust ning on kahepäevase taastumise järel võtnud suuna langusele Ukraina ja Venemaa vaheliste pingete teravnemisel. Valge Maja sõnul oli teade, et Venemaa vähendab sõjalist kohalolu Ukraina piiri ääres, vale ning nende andmetel on piirile lisandunud üle 7000 sõduri. Lisaks külvab turgudel paanikat asjaolu, et Ukraina ja Venemaa piiril on kostunud lasud.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099