Silen tegi jaanuaris käiberekordi

Funderbeam valmistab investoritele pettumust, oodatakse kiiret tegutsemist

Kauplemis- ja investeerimisplatvorm Funderbeam on kevadest saadik olnud langustrendis ja paljude investorite positsioonid on kukkunud kahjumisse, mis paneb isegi varasemad entusiastid mõtlema, kas platvormi parem aeg on möödas ja on targem lahkuda.