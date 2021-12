Funderbeam valmistab investoritele pettumust, oodatakse kiiret tegutsemist

Kaidi Ruusalepp tõdeb, et nad on teadlikud vajadusest kaasata platvormile tugevaid ettevõtteid ning laiendada investorite baasi. Samal ajal on järelturg tema silmis ettevõtte tugevus ja konkurentsieelis. Foto: Andras Kralla

Kauplemis- ja investeerimisplatvorm Funderbeam on kevadest saadik olnud langustrendis ja paljude investorite positsioonid on kukkunud kahjumisse, mis paneb isegi varasemad entusiastid mõtlema, kas platvormi parem aeg on möödas ja on targem lahkuda.

Tuliste kriitikute poolele on liikunud ka senine Funderbeami "maskott" Madis Müür, kuid platvormi asutaja Kaidi Ruusalepp soovitab investoritel meelde tuletada, et tegemist on just idufirmade börsiga, ja idufirmadesse investeerimine peaks olema pikaajalise plaaniga. "See ei käi nii, et ma täna ostan sisse, homme saan kaubelda ja müün kõik maha," ütleb ta.

Investoritel aga jagub etteheiteid kesisele kauplemisaktiivsusele, samuti ei olda rahul, et Funderbeam on turundamisega liiga passiivne, on valinud platvormile valesid ettevõtteid ning on ajanud äri fookuse liiga laiaks.

