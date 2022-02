Harju Elekter kasvatas müügitulu, kuid andis järgi kasumis

Harju Elektri juht Tiit Atso. Foto: Liis Treimann

Harju Elektri müügitulu kasvas küll aastaga 4,2 protsenti, kuid puhaskasum vähenes pea poole võrra. Juhatus tegi aktsionäridele siiski dividendietttepaneku.

Harju Elektri juhatuse esimees Tiit Atso tõdes Äripäeva raadios, et põhjust väga suureks rõõmustamiseks tulemuste kasvu osas ei ole. "Jätkame oma kasvukursil ning lootust tulevikku vaadata annab see, et tellimusraamatud on rekordiliselt täidetud," ütles ta.

