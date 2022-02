Miks turg enam sõda ei karda?

Delovõje Vedomosti börsitoimetaja Dmitri Fefilov. Foto: Andres Haabu

Pärast suurt langust eile hommikul olid turud hilisõhtuks tublisti tõusnud. Mis võiks olla ootamatu optimismi põhjuseks, kuigi Ukrainas käib sõda ja Venemaa vastu suunatud sanktsioonipakett üha paisub?

Pärast eilset teadet, et Venemaa väed on alustanud sõjalist tegevust Ukrainas, läksid turud kogu maailmas kohe langusesse. See oli esimene emotsionaalne reaktsioon toimuvale. USA börsil olid aga kauplemise alguseks emotsioonid rahunenud ja selle tulemusena lõpetasid USA indeksid eile tublis plussis. Dow tõusis 0,3%, S&P 500 tõusis 1,5% ja Nasdaq koguni 3,4%.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099