Nafta ületas mitme aasta järel 100 dollari piiri

Kõrgeim tase oli 2012. aastal, kui Brenti toornafta hiond kerkis üle 125 dollari. Foto: Reuters/Scanpix

Täna kerkis Brenti toornafta hind üle 100 dollari tulenevalt jätkuvalt eskaleeruvast sõjast Ukraina ja Venemaa vahel.

Brenti toornafta hind on täna kerkinud 103 dollari peale ehk päevaga on hind kallinenud 5,1%. Ühe kuuga on Brenti toornafta kallinenud 14%, kuid kiirem kasv on tulenenud Ukraina ja Venemaa vahelisest pingetest. Viimati maksis nafta üle 100 dollari oli 2014. aasta augustis.

