Norra naftafond plaanib maha kanda 2,8 miljardi väärtuses Vene aktsiaid

Raadiohommikus: Ukraina sõja infooperatsioonid, juhtide pingetaluvus, Starshipi miljonid

Ukraina sõjapäevikut pidava vaatleja Igor Taroga anname ülevaate viimastel tundidel toimunust. Lisaks sellele, et sõjas lendavad kuulid ja raketid, käivad ka infolahingud. Uurime, milliseid teabe- ja propagandaoperatsioone on Venemaa korraldanud ja millises seisus on avalik arvamus Venemaal. Anname ka nõu, milliseid allikaid Ukraina sündmuste jälgimiseks kasutada ja millega ettevaatlik olla.

