Tallinna börs on jõudnud karuturule

LHV maaklertegevuse juhi Sander Pikkeli sõnul on börsilanguse taga jaeinvestorid. Foto: Andras Kralla

Täna on Tallinna börsi tabanud meeletu müügilaine ning kohalik börsiindeks on jõudnud karuturule. LHV maaklertegevuse juhi Sander Pikkeli sõnul on selle taga jaeinvestorid.

Tallinna börsiindeks on kukkunud 5,4% ning pea kõik aktsiad on teinud läbi languse. Viimati oli Tallinna börs sarnasel tasemel eelmise aasta juulis. Tänase tugeva kukkumisega on tegemist ühe suurima päevasisese langusega. Aasta algusest on Tallinna börsiindeks kukkunud 18% ning 13. jaanuari tipust on langus olnud 20,3%, mis tähendab, et ametlikult on kohalik börsiindeks jõudnud karuturule.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099