Viltune põrand ja praod seinas viitavad tõenäoliselt probleemile hoone aluspinnases

Äravajunud põrandad ja praod seintes on selge viide, et on viimane aeg üle kontrollida hoone aluspinnas ja lasta seda vajadusel tihendada. Eestis tegeleb vajunud ehitiste stabiliseerimisega URETEK Baltic OÜ, parandades pinnast keskkonnasõbralike geopolümeeridega kiirel ja tolmuvabal meetodil, mis ei häiri hoones töötavate inimeste tegevust.

