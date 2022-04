Tallink jätkab veomahu kasvatamist

Tallink näitab taastumise märke, kuid pikk maa on veel minna

Laevafirma Tallink avaldas veebruarikuu veomahtude statistika, millest on näha, et aasta varasemaga võrreldes on kasvanud nii reisijate- kui kaubaveo mahud. 2020. aastaga võrreldes on aga pikk tee veel ees.