Tallinna börs langes koos ülejäänud maailma turgudega

Hinnatõusu kompenseerimine ehitajale: võimalik, aga keeruline

Lähtudes riigihangete seadusest on võimalik sõlmitud hankelepingutes hinda juba praegu tõsta kuni 15% ulatuses, ent see suurendab oluliselt tellija halduskoormust, nõuab neilt lisaraha ning jätab üles teatud määramatuse, leiavad saate „Eetris on ehitusuudised“ osalised.

