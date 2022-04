Robuse aktsia müüjad said esimestel minutitel kümnekordse kahju

Robuse aktsia tõi jällegi välja IPOdega kauplemise kitsaskohad. Foto: Liis Treimann

Täna alustas Robuse aktsia kauplemist Nasdaqi lisanimekirjas First North, kuid esimestel minutitel kukkus aktsia kivina.

See on uudne olukord ka Nasdaqile, et ostuhuvi puudumine viis aktsia hinna langusesse. Robuse aktsia vahetas avaoksjonil omanikku 0,3 euro juures, mis tähendab ligi 90% suurust langust. Siiski oli kauplemisaktiivsus väga väike ning omanikke vahetas vaid mõnesaja euro väärtuses aktsiaid. Pool tundi pärast kauplemise algust on aktsia hind kerkinud 2,4 euro juurde, mis on siiski IPO hinnast 40% madalamal. Käive oli poole tunniga 2000 eurot ning tehinguid tehti 40.

