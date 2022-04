Börsile tulev Robus avaldas aktsia hinna

IPO-sadu jätkub: Eesti terviseidu võtab suuna börsile

Eesti sporditehnoloogia iduettevõte Robus Athletics on andnud teada, et alustas ettevalmistusi oma aktsiate esmaseks avalikuks pakkumiseks ja esitas taotluse aktsiate kauplemisele võtmiseks Tallinna First Northi alternatiivturul.