Koroona levik tõukas Hiina ostupaanikasse

Andres Suti valem 15 ükssarviku püüdmiseks

Väliskaubanduse ja IT minister Andres Sutt on öelnud, et aastaks 2025 on Eestis 25 ükssarvikut. Praegu on miljardi dollari väärtusega idufirmasid ehk ükssarvikuid Eestis 10.

