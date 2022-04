Musk sai Twitteri omale ja viib selle börsilt ära

Elon Musk soovib Twitterit osta. Foto: Reuters/Scanpix

Twitteri juhtkond võttis vastu Elon Muski 44 miljardi dollari suuruse ülevõtupakkumise. See annab maailma rikkaimale inimesele kontrolli sotsiaalmeediafirma üle, mis suurendab tema mõju valdkonnas.

Kuigi eelmisel nädalal tehtud pakkumise järel tundus ebatõenäoline, et Twitter ka päriselt Muski kätte läheb, on täna see reaalsuseks saanud. Nädalavahetusel jõuti kõnelustes kaugemale, sest Musk tutvustas aktsionäridele plaani, kuidas ta tehingut finantseerib.

