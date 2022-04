USA aktsiaturud jäid päeva lõpuks napilt plussi

Karjääripöörde teinud õpetaja: praegu ei ole oluline, kui palju sa tead

Praegu me liigume selle suunas, et haridus muutub oskuste ja pädevuste põhiseks. Kui vanasti oli oluline, kui palju sa tead, siis praegu ei ole see nii oluline, ütles Lasnamäe Gümnaasiumi õpetaja Svetlana Udras Äripäev raadio saates "Delovõje ljudi".

