IPOdroomi jõuline hoog rauges: vaid kolmandik püsib veel plussis

Parimat tootlust on pakkunud Bercman Technologies ning põhinimekirja tulnud ettevõtetest on Enefit Green ainsana üle IPO hinna. Foto: Andras Kralla

Eelmisel aastal tuli Balti börsile üheksa ettevõtet, millest vaid kolm kaupleb praegu IPO hinnast kõrgemal. Ettevõtete tulemused on küll järk-järgult paranenud, kuid aktsiahindades see ei väljendu.

Eelmisel aastal jõudis Tallinna börsile seitse ja Riia börsile kaks ettevõtet. Kokku lisandus Balti börsi põhinimekirja kolm ettevõtet ja kuus jõudis alternatiivbörsile First North. Üheksast kuus on langenud alla IPO hinna, kuid on pakkunud kiiret kasumi teenimise võimalust esimestel päevadel. Samas ei ole kiire kasumi võtmise strateegia iga IPOga toiminud. Kuigi aktsiate hinnad on olnud languses, on ettevõtted teatanud käibe kasvust ning sõlminud uusi koostöid ja laienenud uutele turgudele.

