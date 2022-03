Kodulaenu võtjatele oluline intress võib suveks nulli jõuda

Kodulaenuga tihedalt seoutud 6 kuu euribor on märtsis hüppeliselt kerkinud ning lähemate kuude jooksul võib see juba nulli jõuda. Foto: Andras Kralla

Alates märtsist on euribor kiirelt kerkinud ning 12 kuu euribor on peagi nulli jõudmas. Ökonomistide hinnangul jõuab euribor aasta teises pooles plussi.

Euribori tase on märtsis teinud läbi tugeva ralli ning enim on kerkinud 12 kuu euribor, mis on alates märtsi algusest kasvanud 0,22 protsendipunkti võrra ning on liginemas nullile. Hetkel on 12 kuu euribor –0,142% juures, kuid veel aasta alguses oli see näitaja –0,5%.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev