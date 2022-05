IPOdroom saatis investorid puhastustulle, nüüd on aeg strateegiat muuta

Investor Tauri Alast paneb imestama, et maailma majanduse praeguses olukorras on ettevõtted siiski otsustanud oma aktsiapakkumistega välja tulla. Foto: Raul Mee

Eelmisel aastal tuhandete kaupa lisandunud väikeinvestorid said nüüd kätte õppetunni, et aktsiate hinnad ei liigugi ainult ülespoole, tõdevad suurema kogemusega investorid. Nad leiavad, et praegu on turul olukord muutunud ja korrektiive peavad tegema nii pika plaaniga väikeinvestorid kui ka need, kes harjusid turult kiiret kasumit püüdma.

Teisipäeval kirjutas Äripäev, kuidas kõigist eelmisel aastal Balti börsile tulnud aktsiatest on IPO hinnast kõrgemal vaid kolmandik ning ülejäänud on kukkunud märkimishinnast madalamale. Investor Madis Müüri hinnangul oli selline puhastustuli turule vajalik.

