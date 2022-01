Börsijuht: investorid ootavad liiga palju

Tallinna börsi juht Kaarel Otsa ootused oma investeeringute tootlusele on pigem tagasihoidlikud. Foto: Liis Treimann

Tallinna börsi juhi Kaarel Otsa sõnul on investorite tootluse ootused kruvitud liialt kõrgele ning tulevikus võime me näha aktsiate suuremat kukkumist, mis paljastaks investorite tegeliku rahatarkuse.

Lõppenud aasta oli Otsa hinnangul Tallinna börsil erakordne. “Patt on nuriseda,” tõdes ta Äripäeva raadio saates "Kuum tool". Siiski leiab ta, et edu börsil ei olnud ootamatu ainult juhuse tõttu, vaid selle nimel on ka tööd tehtud. “Nagu mul üks sõber ütles, kolme asja on vaja: tarkust, kõva tööd ja õnne. Ma arvan, et ainult õnne peal kaugele ei purjeta,” ütleb Tallinna börsi juht.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099