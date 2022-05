Tänasest saab märkida EfTENi uut kinnisvarafondi

EfTENi uus fond börsile tulemist ei karda

Tallinna börsile tulev ning peagi märkimisperioodiga algust tegeva EfTENi United Property kinnisvarafondi juht Kristjan Tamla toob välja, et kui vahepeal oli neil keeruline leida hea hinna ja tootlusega objekte, siis nüüd on fond valmis ostma kinnisvaraobjekte investoritelt, kes on enda võimeid üle hinnanud ja raha liigselt kokku laenanud.