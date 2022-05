SAF Tehnika kasvab jätkuvalt kiiresti

SAF Tehnika on üheksa kuuga kasvatanud kasumit 146%. Foto: Sintija Zandersone

Läti telekomiseadmete tootja SAF Tehnika kasvatas viimases kvartalis käivet 46%. Aktsia hind on täna kerkinud 4%.

SAF Tehnika teenis aasta esimese kolme kuuga 8,6 miljonit eurot tulu, millest 1,65 miljonit eurot on puhaskasum. Üheksa kuuga on ettevõtte teeninud 25,6 miljonit eurot müügitulu, mida on 48% rohkem aasta varasemaga võrreldes. Kasumit on üheksa kuuga kasvatatud 143% ning viimase üheksa kuuga on ettevõte teeninud 5,14 miljonit eurot kasumit.

