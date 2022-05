Twitteri aktsia pühkis kogu Muskiga seotud tõusu

Elon Musk teatas aprilli lõpus, et soovib Twitteri ära osta ja selle börsilt viia. Foto: Reuters/Scanpix

Twitteri aktsia on viimastel päevadel kiiresti langenud ning kogu Elon Muski ülevõtupakkumise järel toimunud tõus on minema pühitud, kirjutab CNBC.

Twitteri aktsia on täna kukkunud 6 protsenti, 38,25 dollarini. 1. aprillil kauples aktsia 39,3 dollari juures – see oli päev enne Muski teadet, et ta on ostnud 10 protsenti Twitterist. Investorid on aktsiat müünud, sest kardetakse, et Musk loobub aprilli lõpus tehtud kokkuleppest osta Twitter 44 miljardi dollari eest (54,2 dollarit aktsia kohta).

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev