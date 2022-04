Twitteri saaga: vaid kahe nädalaga ajaloo ühe suurima ülevõtuni

Elon Musk tagab osaliselt Twitteri ostuks saadava laenu Tesla aktsiate pantimisega. Foto: Zumapress/Scanpix

Aprilli keskel Twitteri investoritele pakkumise teinud Elon Muski ei usutud algul, kuid olukord pöördus, kui Musk võttis vastutuse katta 21 miljardit dollarit oma vahenditest ja pandib Tesla aktsiaid laenu saamiseks.

Vaid 12 päeva tagasi arvasid Wall Streeti eksperdid, et maailma rikkaima mehe Elon Muski 44 miljardi dollari suurune pakkumine Twitteri eest on järjekordne trikk ning seda ei võetud kuigi tõsiselt. Kokku pakkus Musk 54,20 dollarit aktsia kohta. Siiski suutis Musk veenda Twitteri nõukogu ja pakkumine sai ühehäälse heakskiidu. Heakskiidu saamiseks pidi Musk panema oma vara tulejoonele tagamaks 33 miljardi dollari suurune osa tehingust, vahendab Financial Times.

