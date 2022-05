Musk pani Twitteri-tehingu pausile, aktsia reageeris kohe

Twitteri aktisa on eelturul kukkunud ligi 20%. Foto: Reuters/Scanpix

Ettevõtja Elon Musk teatas täna Twitteri vahendusel, et Twitteri 44 miljardi suurune tehing on pandud ajutiselt pausile. Aktsia on eelturul kukkunud kivina.

Viimase aja üks suurimaid ülevõtmisi on pandud pausile, kuna Musk ootab andmeid Twitteris olevate võltskontode kohta platvormil. Twitteri aktsia on eelturul kukkunud ligi 19% ning kaupleb 36,6 dollari juures. Ülevõtu pakkumise hinnaks oli 54,20 dollarit.

