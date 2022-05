Aktsiabörsid alustasid nädalat ralliga

Aasia aktsiaturud on päeva alustanud tugeva tõusuga, Euroopa aktsiafutuurid ennustavad samuti tõusupäeva. Foto: AFP/Scanpix

Aasia aktsiaturud alustasid päeva tõusuga ning head päeva lubavad ka Euroopa aktsiafutuurid. USA börs on täna kinni, kuid suuremad aktsiafutuurid on päeva alustanud rohelises.

Eelmine nädal oli USA börside jaoks parim tõusunädal pärast 2020. aasta novembrit. See tulemus on süstinud börsidele positiivsust. Lisaks on börsiindeksitele hoogu andnud Hiina koroonapiirangute lõdvendamine, vahendab Bloomberg.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev