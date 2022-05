Inflatsiooni ja karmima rahapoliitika hirm panid USA turud langema

Hirm euribori tõusu ees: võimalus on kodulaenu intressimäär fikseerida, ent selles on riskid

Euribor tõuseb ning paljud juba teavad, et see tähendaks suuremat igakuist kodulaenu tagasimakset. Kas seda on võimalik vältida näiteks fikseerides oma laenulepingus intressimäär, nii et see ei sõltuks ujuvast euriborist?

