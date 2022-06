Microsoft kärbib Venemaal tegutsemist

ELi kokkulepe: üks laadija sobigu kõigile pisiseadmetele

EL jõudis täna üksmeelele, et USB-C-otsikuga laadija on ainus ELis lubatud laadija väikeste elektroonikaseadmete jaoks, see vähendab elektroonikajäätmeid ja muudab tarbijate elu lihtsamaks.

EL jõudis täna üksmeelele, et USB-C-otsikuga laadija on ainus ELis lubatud laadija väikeste elektroonikaseadmete jaoks, see vähendab elektroonikajäätmeid ja muudab tarbijate elu lihtsamaks.