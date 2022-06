Majandusekspertide hinnangul peavad keskpangad taastama kontrolli

Kristo Aab, Peeter Koppel ja Tõnu Mertsina. Foto: Äripäev

LHV majandusanalüütiku Kristo Aabi sõnul ei ole edasiseks järsuks börsilanguseks põhjust ja turg võiks areneda stabiilselt. SEB strateeg Peeter Koppel aga leiab, et osad muretsevad sellepärast, et Föderaalreserv ei suuda tekitada turgudele pehmet maandumist. Swedbanki peaökonomist Tõnu Mertsina rääkis, et Swedbank ootab järgmise aasta märtsiks Föderaalreservi poolt 3,75% suurust intressimäära.

Kristo Aab ütles, et 0,75protsendipunktine intressitõus oli hetkel ilmselt parim lahendus, milleni Föderaalreserv sai jõuda. Väiksem intressitõus oleks pannud turud muretsema, et Föderaalreservil puudub igasugune kontroll olukorra üle ning samas oleks 1protsenipunktine intresside tõstmine mõjunud ilmselt liiga karmilt ja tekitanud turgudel järsu languse.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev