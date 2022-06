Macron loodab tekitada sada Prantsuse ükssarvikut

Prantsusmaa president Macron loodab Prantsusmaale tekitada uusi suuri tehnoloogiafirmasid. Foto: EPA/CARSTEN KOALL

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles reedel, et soovib 2030. aastaks näha Prantsusmaal sada tehnoloogiasektori ükssarvikut, vahendab Reuters.

Macron ütles reedesel VivaTech konverentsil Pariisis, et tehnoloogiasektori kasv on üheks oluliseks alustalaks, et edendada kogu Prantsuse majandust. Macron ütles, et tehnoloogiasektori ükssarvikuid võiks olla 100, võrreldes praeguse 27-ga.

