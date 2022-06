Täna on viimane päev Cleveroni aktsiate märkimiseks

Kõrge inflatsioon kergitab kindlustusjuhtumite taastamistööde hinda

Eelmise aasta kallimad kindlustusjuhtumid ulatusid eramajade puhul 75 000 euroni ja korterite puhul 10 000 euroni. Tänavu on need numbrid aga juba oluliselt suuremad, sest võrreldes 2021. aasta esimese kvartaliga on ehitushinnad kerkinud viiendiku võrra. Seega tasub tõsiselt mõelda kinnisvara kindlustamise peale, et õnnetusjuhtumi korral kindlustusseltsist abi saada.

