Megainflatsioon Türgis, toit 94%, transport 124% kallim

Majanduskriisiga seotud meeleavaldus Istanbulis. Foto: Reuters/Scanpix

Inflatsioon Türgis tõusis eelmisel kuul ligi 79%-le. See on kõrgeim inflatsioonimäär, mida veerandsajandi jooksul on nähtud.

Kõige järsemalt tõusid transpordi- ja eluasemekulud, seda tõusu süvendas Ukraina sõda. Inflatsioon on tõusnud alates eelmisest aastast, kui Türgi president langetas intressimäärasid eesmärgiga majandust elavdada.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev