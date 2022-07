Krüptokaevandamise põhitõed: see pole vaid bitcoin

Paljud arvavad, et termini “krüpto” all mõeldaksegi ainult bitcoini. Tegelikult see nii pole. Foto: Reuters/Scanpix

Bitcoinist ja salapärasest väljendist “krüpto” on tõenäoliselt kuulnud kõik, samas plokiahela tähendus jääb ähmasemaks ja tervikpilti ei hooma veel paljud. Et selgust saada, teeme puust ja punaseks ette, mis on krüpto ja kas ning kuidas sellega seotud instrumentidesse investeerida saab.

Kuidas on krüptovaluuta ühes ehitatud ja kellele see kasulik on? Paljud arvavad, et termini “krüpto” all mõeldaksegi ainult bitcoini. Tegelikult see nii pole. Bitcoin on lihtsalt üks plokiahela (blockchain) tehnoloogia kasutusviise, nagu ka ethereum ja teised tokenid. Bitcoin on kõige tuntum neist sel põhjusel, et ta on kõige esimene plokiahelal põhinev toode.

