Investeerimisnipid: kuidas leida parimad idufirmad

EstBANi ühingu presidendi ja ettevõtja Kristjan Raude sõnul on rusikareegel selline: plaanitud summast investeeri ettevõttesse alguses 50% ja ülejäänu jäta järgmiste voorude tarbeks. Foto: Raul Mee

Teiste iduinvestorite edulugudest näib, nagu oleks kõrge tootluse teenimine idusektoris lihtne, kuid tegelikult tuleb arvestada sellega, et 100% oma rahast ilma jäämine on samuti vägagi tõenäoline, rääkis ingelinvestoreid koondava EstBANi ühingu president ja ettevõtja Kristjan Raude.

Edulood varajases arengufaasis ettevõtetesse investeerimisel ahvatlevad paljusid uusi investoreid samuti idude poole vaatama ja tekitab motivatsiooni oma raha just start-up’ide turule viia. Enne alustamist on Raude sõnul vaja enda jaoks läbi mõelda põhjused, miks seda teha. Häid põhjuseid on tema sõnul palju. Näiteks oma senise portfelli hajutamine.

