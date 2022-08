Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets teavad, kuidas kriiside kiuste edukalt investeerida

Tõnn Talpsepp, Tarvo Vaarmets ja Kristjan Liivamägi Investeerimisfestivalil esitlemas oma raamatut „Rahaedu põhimõtted“ 2020 a juulis. Foto: Raul Mee

Filmis „Nukitsamees“ kõlav „Rahalaul“ väidab, et raha mängib elus põhirolli ning raha ongi õnn ja armastus. Kas just päris nii, kuid kahtlemata on rahal meie heaolus oluline koht. Seda on tunnetanud ka Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp ja Tarvo Vaarmets, kelle ühisest sulest ilmus äsja raamat „Investeerimisedu põhimõtted“.

Kui kolmiku rahatarkuse triloogia esimene raamat „Rahaedu põhimõtted“ keskendus üldisele rahatargale käitumisele, siis nende värske „Investeerimisedu põhimõtted“ seab fookuse kitsamalt investeerimisele. Lisaks teooriale sisaldab raamat rohkelt praktilisi näiteid, mille najal leida aktsiate, võlakirjade ning kinnisvara õiglast väärtust.

Tänaseks täieliku rahalise vabaduseni jõudnud autorid rõhutavad, et tee investeerimiseduni ei ole kiire ega lihtne: tagasilöögid ja väljakutsed on protsessi sisse kirjutatud. Seda kinnitavad ka „Investeerimisedu põhimõtetesse“ pikitud meeste enda kogemuslood, millest nii mõnigi on võtnud eduloo asemel õppetunni vormi.

Raamat: "Investeerimisedu põhimõtted" Autor: Kristjan Liivamägi, Tõnn Talpsepp ja Tarvo Vaarmets Lehekülgi: 336 Kirjastus: Äripäev Loe näidislehekülgi siit.

Sarnaselt paljudele teistele investoritele on ka Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets seisnud silmitsi keeruliste turuolukordadega: tehnoloogiamulli lõhkemine 2000. aastal, 2009. aasta sügav majanduslangus, Euroala võlakirjakriis, negatiivsed intressid ning koroonapandeemia on vaid mõned tormiiilid, mis on tulnud üle elada. Samas mainivad rahandusdoktoritest autorid, et lisaks õpikohtadele on need kriisid pakkunud mitmeid põnevaid võimalusi edukalt investeerida.

Rahaline vabadus ei ole juhus, kui tead, mida teed

„Investeerimisedu põhimõtted“ algab peatükiga, mis aitab lugejal investeerimisteekonda lahti mõtestada ning vastata küsimusele: „Miks investeerimisega üldse tegeleda?“. Kui see fundamentaalne küsimus on autorite toel lahti mõtestatud, liigutakse varaklasside hindamise ja valiku põhimõtete juurde.

Eesti investeerimismaastiku helgemad pead toovad lugejani aktsiate hindamise tööriistad, praktilised õppetunnid ning kogemused, mille abil teha kaalutletud investeerimisotsuseid. Juttu tuleb ka võlakirjade ja laenude ning kinnisvarasse investeerimise teekonnast: tutvustatakse praktilisi tööriistu, samuti võlakirjade ning kinnisvara õiglase väärtuse hindamise mudeleid. Raamatu võtab kokku majandustsüklitele keskenduv peatükk, mis pakub olulisi teadmisi investeerimisportfelli kui terviku juhtimisest kogu majandustsükli jooksul.

Liivamägi, Talpsepp ja Vaarmets on veendunud, et rahaline vabadus ja edukate investeeringute tegemine ei ole juhus, kui tead, mida teed. „Investeerimisedu põhimõtted“ sisaldab rohkelt teadmisi, kogemusi ja tööriistu, mille abil muuta investeerimine õnnemängust teadlikuks ning tõenäosustel põhinevaks teeks eduni.