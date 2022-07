Euroopa gaasihinnad lendasid lakke

Nord Stream 1 Läänemere gaasijuhtme gaasi vastuvõtujaama ja Läänemere torujuhtme ühendus - Läänemere torujuhtme ülekandejaama torusüsteemid ja sulgemisseadmed. Foto: Reuters/Scanpix

Euroopa gaasihinnad jõudsid viie kuu kõrgeimale tasemele pärast seda, kui Venemaa vähendas järjekordselt gaasitarneid Euroopasse, mis on Moskva värske energiatarnete relvastamise katse.

Euroopa gaasi TTFiga seotud futuurilepingud järgmise kuu tarneteks tõusid teisipäeval 10 protsenti, 197 eurole megavatt-tunni kohta, mis on kõrgeim tase alates märtsi algusest. See juhtus vaid päev pärast seda, kui Venemaa vähendas gaasivoogu piirkonda varustavas suurimas torujuhtmes. Hinnad on rohkem kui viis korda kõrgemad kui aasta tagasi.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev