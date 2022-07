Puust ja punaseks: mis siis juhtub, kui Venemaa tõesti lõpetab gaasitarned Euroopasse

Venemaa president Vladimit Putin. Foto: Sputnik/AFP/Scanpix

Kes kaotab võimalikus gaasisõjas rohkem, kas Venemaa või Euroopa Liit? Venemaad ja Gazpromi ootaks sissetulekute vähenemine, kuid Euroopa Liidus võib gaasi hind selle peale veel mitu korda tõusta ja kõigile ei pruugi seda ka jaguda.

Venemaa ja Euroopa on gaasisõja äärel: Venemaa gaasi Euroopa Liitu tarnimiseks kasutatav suurim torujuhe Nord Stream on hoolduseks suletud kuni 21. juulini, kuid Euroopa ametnikud on ärevil ning paljud ei usu, et Venemaa pärast seda kuupäeva tarned taastab. Analüüsi, keda ja kuidas see täpsemalt mõjutaks, kirjutas Delovõe Vedomosti autor Jekaterina Mereminskaja väljaande Meduza jaoks. Avaldame selle Äripäevas kolleegide loal.

