Pfizer kasvatas plahvatuslikult kasumit

Pipedrive'i asutajate riskifond panustab üllatajatele

Värske Eestis tegutsevaid riskikapitalifonde tutvustava saatesarja Riskiraha seekordses osas on juttu fondi Honey Badger (honey badger - meemäger) tegemistest ja investeerimispõhimõtetest. Fondi portfoolios on näiteks Cuploop, Others, Vok Bikes, Single.Earth ja Woola.

