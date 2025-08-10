Raadiohommikus: Tallinna Sadam ja võimalik tulevane linnapea annavad aru

Nädala esimeses hommikuprogrammis tutvustame värskelt laekuvaid Tallinna Sadama tulemusi ja kraadime koos börsifirma juhi Valdo Kalmuga Eesti majanduse temperatuuri.
- Esmaspäeval on stuudiosse oodata Isamaa Tallinna linnapeakandidaati Urmas Reinsalu.
- Foto: Liis Treimann
Külla tuleb värskelt erakonna Isamaa Tallinna linnapeakandidaadiks nimetatud Urmas Reinsalu
, kes edu korral on lubanud käised üles käärida ja Toompealt all-linna kolida. Võimalus saada korralik mandaat on igal juhul olemas, sest Isamaa on reitingute järgi pikalt populaarseim erakond Eestis.
Äripäeva börsitoimetaja Kaspar Viira
ga analüüsime väärtpaberiturgudel toimuvat, võtame kokku ekvaatorini jõudnud tulemuste hooaega ja piilume investori kalendrisse.
Arvamustoimetaja Karl-Eduard Salumäe käis Paides arvamusfestivalil ja tõi sealt kaasa intervjuu LHV majanduseksperdi, majandusteadlase ja endise majandusministri Heido Vitsuriga. Hommikuprogrammis kuuleme Vitsuri kommentaare viimasel ajal kõneainet pakkunud käibemaksuerisust ja suurtest kaubanduspindadest.
Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv
ja uudistetoimetaja Stiine Reintam
.
Päev jätkub kolme saatega:
11.00‒12.00 “Kuum tool”.
Eesti avalikkust on viimasel ajal ehmatanud kaks rasket liiklusõnnetust, mis juhtusid teedel, mis peaksid olema kõige turvalisemad üldse – eraldatud sõidusuundadega nn 2 + 2 maanteedel. Sellest ajendatuna istub kuumal toolil transpordiameti peadirektor Priit Sauk
, kellega räägime nii konkreetsetest õnnetustest kui ka Eesti liiklusohutusest ja -kultuurist üldisemalt.
Saadet juhib Karl-Eduard Salumäe.
13.00‒14.00 “Teeninduse teejuht”.
Uurime, kuidas tulla toime keerulistes olukordades teeninduses – olgu tegu pahase kliendi, ootamatu kriisi või lihtsalt pingelise suhtlusmomendiga. Tele2 Eesti
müügikvaliteedijuht Veiko Reimand ja juhtimiskonsultant Mati Sööt
ettevõttest Change Partners
avavad, kuidas eristada organisatsiooni tasandil määratletud kriise ja teenindaja isiklikke stressiolukordi, ning miks ettevalmistus, kogemus ja enesekindlus on edu võti.
Saadet juhib Kaubandus.ee juht Maarit Eerme
.
15.00‒16.00 “Lavajutud”.
Saates kuulete vestlusringi tänavu märtsis toimunud konverentsilt “Tark tööstus 2025”. Ehitusettevõtte Rand ja Tuulberg nõukogu liige Lauri Tuulberg
ning kauaaegne juht Raivo Rand
räägivad uuest põlvkonnast ja uutest tuultest ehitusmaailmas. Vestlust modereerib Meta Advisory vanemkonsultant Urmas Vaino
.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
