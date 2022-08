Tesla ostab Indoneesiast niklitooteid tehase rajamise asemel

Indoneesia president Joko Widodo kohtus selle aasta alguses Tesla asutaja Elon Muskiga. Foto: Reuters/Scanpix

USA autotootja Tesla on sõlminud 5 miljardi dollari väärtuses lepinguid akude jaoks vajalike materjalide ostmiseks Indoneesia niklitöötlemisettevõtetelt, ütles CNBC Indoneesiale üks kõrgem kabinetiminister.

Indoneesia, mis on Kagu-Aasia üks suuremaid majandusi ning kus on suured niklivarud, on püüdnud Teslat meelitada rajama riiki oma tootmisüksust. President Joko Widodo kohtus selle aasta alguses investeeringute üle arutamiseks Tesla asutaja Elon Muskiga.

