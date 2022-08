Soome elektritootja sai esimesel poolaastal 10,2 miljardi euro suuruse kahjumi

Eestlaste seas kuum energiafirma võib pakkuda 50% tõusu või valusa pettumuse

Võib justkui tunduda, et kõigil energiasektori ettevõtetesse investeerinutel läheb praegu ülihästi ning aktsiad näitavad ainult mitmekohalisi kasuminumbreid, kuid see pole teps nii. Soome energiahiiu Fortumi aktsia on ehe näide sellest, et ka energiasektoriga on võimalik oma rahast ilma jääda. Analüütikud siiski usuvad, et aktsial on suur tõusupotentsiaal.