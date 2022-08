Artikkel

Eestlaste seas kuum energiafirma võib pakkuda 50% tõusu või valusa pettumuse

Saksamaal gaasist ja kivisöest elektrit tootev Uniper on Euroopa energiakriisis üks rängimalt pihta saanud ettevõtteid. Kuna üle poole ettevõttest kuulub Soome energiatootjale Fortum, on ka viimane seetõttu keerulises seisus. Foto: AP/Scanpix

Võib justkui tunduda, et kõigil energiasektori ettevõtetesse investeerinutel läheb praegu ülihästi ning aktsiad näitavad ainult mitmekohalisi kasuminumbreid, kuid see pole teps nii. Soome energiahiiu Fortumi aktsia on ehe näide sellest, et ka energiasektoriga on võimalik oma rahast ilma jääda. Analüütikud siiski usuvad, et aktsial on suur tõusupotentsiaal.

Hea dividendiaktsia renomeega Soome energiafirma Fortum, mille aktsiaid ka Eesti investorid suvise hinnalanguse ajal juurde ostsid , pakub investorile pinget ja närvikõdi. Aktsia hind on kõvasti kukkunud ja analüütikute konsensushinnang näitab sellele pea 50% tõusupotentsiaali.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev