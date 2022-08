Roheenergia sektorile puhub tugev taganttuul

Usun, et taastuvenergia sektor saab energiakriisist tugeva taganttõuke. Foto: Liis Treimann

Kuigi minu investeeringud ei ole keskkonnasõbralikkuse poolest just säranud, ei saa salata, et roheenergia sektori väljavaated on praegu roosilised.

Uuringufirma BloombergNEFi andmetel kasvasid süsinikuheitmete vähenemisele keskendunud globaalsed investeeringud eelmisel aastal 755 miljardi dollarini, mis on 27% rohkem kui aasta varem. Bloombergi uurimisüksus näeb, et valitsuste seatud eesmärkide täitmiseks peab see aastaks 2025 kasvama 2 triljonini ja aastaks 2030 juba 4,2 triljonini.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev