Alahinnatud tippettevõte, mille toodangut vajab pool maailma

Mikrokiipe vajab kogu maailma elektroonikatööstus. Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company

Maailma kiibituru südames oleva TSMC aktsia on tippudest kukkunud 43 protsenti. Kas langus on makromajandusliku ja geopoliitilise ebakindluse kontekstis õigustatud? Kas aktsia hind on praegusel tasemel atraktiivne? Kas TSMC suudab konkurentide ees oma edumaad hoida?

Vaieldamatult maailma kõige arenenuma tehnoloogiaga pooljuhtkiipe tootva TSMC aktsiat on survestanud nii tehnoloogiasektori odavnemine, makromajanduse olukorra halvenemine kui ka Ukraina sõda. Pärast sõja algust on investorite jaoks tõusnud ka tõenäosus, et Hiina võib tulevikus Taiwani rünnata. Just Taiwani läänerannikul asuvad TSMC kõige tähtsamad asutused.

