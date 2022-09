Föderaalreservi liige arvab, et intressitipp tuleb 4,75% juures

Chicago Föderaalreservpanga juht Charles Evans arvab, et baasintresside tipp tuleb 4,75% juures. Foto: Reuters/Scanpix

Föderaalreservi Chicago haru president Charles Evans ütles teisipäeval, et Föderaalreservil on vaja intressimäärad tõsta 4,5% kuni 4,75% vahemikku, vahendab Reutersi uudisteagentuur.

Reuters toob välja, et see on Evansi varasematest väljaütlemistest agressiivsem seisukohavõtt ning see näitab, et USA keskpangal on kindel soov inflatsioon allapoole tuua.

