Autoaktsiad: GM rõõmustas investoreid, Tesla kurvastas

Tesla kasvatas kolmandas kvartalis tootmist pea poole võrra

Tesla teatas pühapäeval, et müüs kolmandas kvartalis 343 830 elektrisõidukit, mis on rekordiline arv, hoolimata, et autotootja seisab jätkuvalt silmitsi tootmis- ja tarneahelaprobleemidega.