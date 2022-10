Föderaalreservi president: majanduslanguseni tuleb käia veel märkimisväärne tee

New Yorgis on tänaval müügiks välja pandud kujud, mis sümboliseerivad pulliturgu. Wall Street tegi teisipäeval parima päeva alates juuli lõpust, kui S&P 500 tõusis 2,6%. Foto: Reuters/Scanpix

USA Föderaalreserv ei ole veel tõstnud intressimäärasid tasemele, mis piirab majanduskasvu ja karmistamisel on veel märkimisväärne tee käia, ütles New Yorgi Föderaalreservi president John Williams.

On selge, et inflatsioon on liiga kõrge ja püsivalt kõrge inflatsioon õõnestab meie majanduse võimet kasutada täielikku potentsiaali, märkis Williams Phoenixis peetud kõnes. "Rangem rahapoliitika on hakanud nõudlust jahutama ja inflatsioonisurvet vähendama, kuid meie töö ei ole veel tehtud."

