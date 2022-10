Lõunanaabrite börsifirmad peibutavad soodsate hindadega

Vilniuse börsilt võib leida Balti börsi selle aasta kõige suurema tõusu teinud aktsia Ignitise, mis on Leedu analüütiku sõnul justkui ideaalne kaitsepositsioon keerulise aja eest. Foto: Verslo Zinios

Riia ja Vilniuse börsil leidub alahinnatud börsiettevõtteid, mille aktsiad on koos turuga kukkunud, kuid millel läheb äriliselt hästi ja mis võivad pakkuda head dividenditootlust.

"Alati on hea diil maksta sama hea asja eest 20% vähem kui kolm kuud tagasi," ütleb Leedu varahaldusettevõtte INVLi portfellihaldur Arvydas Jacikevičius. Tema usub, et turu põhi ei ole enam kaugel ja praegu on hea aeg uusi investeeringuid teha. Tema julgeb hetkel 5–6 Leedu ettevõtte kohta öelda soodne või alahinnatud.

